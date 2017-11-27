İrlandalı turist ile esnafın kavgasında yeni gelişme

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukat Gökhan Cindemir tarafından açılan davada, Mohammed Fadeldabbous'un yaşanılan olay sonucunda vücudunda basit tıbbi tedavi ile giderilmez kemik kırığının meydana geldiği belirtildi. Yapılan ceza yargılamasında davalı Şenol Palan'ın haksız fiil eylemine karşı (kasten yaralama) cezaya mahkum edildiği belirtilen dava dilekçesinde, "Davalının saldırıyı organize eden ve başlatan şahıs olarak ceza mahkemesince tespit edilmesi ve hapis cezasıyla cezalandırılması davalının, müvekkilin uğradığı zarara ilişkin ağır kusurlu olduğunu göstermektedir" denildi.





HAFTALARCA EVDE OTURMAK ZORUNDA KALDI





Dilekçede, Mohammed Fadeldabbous'un haksız eylemden sonra haftalarca dil bilmediği ve herhangi bir sigortası olmadığı için kolu kırık ve yara almış kafasıyla evde oturmak zorunda kaldığı, kendi imkanlarıyla özel bir hastanede kolundan ameliyat olduğu ifade edildi.





'ÜLKESİNE DÖNEMEDİ'





Haksız eylemden dolayı Mohammed Fadeldabbous'un maddi kayba da uğradığı ifade edilen dilekçede, "Müvekkil haksız eylemden sonra çalışamadığı, cep telefonu tamirciliği yaparken dükkanını kapatmak zorunda kaldığı, sakatlanma döneminde ülkesine geri dönemeyerek işini devam ettiremediği kaydedildi.





'SALDIRGAN VE AGRESİF BİR KİŞİ OLARAK LANSE EDİLDİ'





Davalılar tarafından Mohammed Fadeldabbous'un alkolik olduğu ve içki almak için saldırıya geçtiği yönünde yalan röportaj verdikleri öne sürülen dilekçede, Mohammed Fadeldabbous'un hiç yoktan kavga çıkaran, saldırgan ve agresif bir kişi olarak 80 milyonluk ülkeye lanse edildiği anlatıldı. Açılan davada, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla maddi tazminat olarak bin TL, manevi tazminat olarak da 100 bin olmak üzere toplam 101 bin TL tazminat talep edildi.