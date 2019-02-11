Samanyolu Haber /Gündem / CHP: Bakanlık kritik yerlere seçmen yığınağı yapıyor, elimiz kolumuz bağlı izliyoruz /11 Şubat 2019 10:23

CHP: Bakanlık kritik yerlere seçmen yığınağı yapıyor, elimiz kolumuz bağlı izliyoruz

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Yakupoğlu: İki bakanlık kritik yerlere seçmen yığınağı yapıyor, elimiz, kolumuz bağlı

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CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Yakupoğlu her seçimde olumsuz koşulların arttığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın polis, Milli Savunma Bakanlığı'nın da bazı il ve ilçelere asker yığdını belirten Yakupoğlu, bu konuda yasal olarak da bir şey yapılamadığını ifade ederek, "Elimiz, kolumuz bağlı" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP'nin YSK temsilcisi Yakupoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimiyle ilgili YSK'daki gelişmeleri şöyle anlattı:

“Seçmen listelerinin dökümü henüz yapılmadı. Seçmen, kendi seçim çevresi dışında görevli olsa dahi oy kullanamaz. Bu sebeple 31 Aralık 2018 tarihinden önce İçişleri Bakanlığı pek çok kritik yere polis, Milli Savunma Bakanlığı da asker yığarak o yerin seçmeni yaptı. Yasal olarak elimiz bağlı. Yığma veya kaydırılan seçmenler oy kullanacak ama tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenler (kendi seçim çevresindekiler hariç) oy kullanamayacak.

"En güçlü ikinciye oy vermek"

YSK'nın bu anlaşılmaz seçme hakkını kısıtlayan ve 8/3 oy çokluğu ile alınan ayrıca hiçbir ortamda uygulanmayan propaganda kararına, özel TV kanallarının YSK tarafından denetlenme hakkının kaldırılmasına kanun eklendiğinde benim gözlemim her seçim, bir öncekinden maalesef daha olumsuz koşullarda yapılıyor. Sandık ve seçmen listesinde bir sorun yok. Sorun; sandığı dayanaksız sorgulamak, olumsuz sonuçlara ve sandığa gitmeyerek çözüm bulacağına ısrarla inanmak. Oysa en güçlüden kurtulmak için en güçlü ikinciye oy vermek matematik bilimidir.”
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