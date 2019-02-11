Samanyolu Haber /Gündem / 75 yaşındaki adama Erdoğan'a hakaret cezası: Hayatını okuyup özetini çıkaracak /11 Şubat 2019 10:26

75 yaşındaki adama Erdoğan'a hakaret cezası: Hayatını okuyup özetini çıkaracak

Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen bir vatandaşa kitap okuma cezası verildi. Vatandaş, Erdoğan hakkındaki kitapları okuyup özetini çıkaracak.

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Oda TV'de yer alan habere göre, İstanbul'un Maltepe ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde bir kahvehanede Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 75 yaşındaki Ali Şahin hakkında soruşturma başlatıldı. 

Bir süre önce kahvehaneye tanımadıkları bir kişinin geldiğini belirten Ali Şahin, "Bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bundan sonra polisler geldi ve ifademi almaya götürdü. İftira nedeniyle başıma bunlar geldi. Cumhurbaşkanlığı'na hakaret etmedim, böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

İfadesinin ardından hakimliğe "tutuklama talebiyle" sevk edilen Ali Şahin, denetimli serbestlik kararıyla cezaevine gönderilmekten kurtulmuş oldu.

Denetimli Serbestlik Bürosu'na gidince şaşkınlık yaşayan Ali Şahin, hakkında kitap okuyup özet çıkarma cezası verildiğini öğrendi.

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kitap listesinde dikkat çeken isimler yer alıyordu. 24 kitaplık listede ilk sırada Ömer Seyfettin yer alırken devamında, Necip Fazıl Kısakürek, Turgay Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Bir Liderin Doğuşu' kitabı, Faruk Köse, Abdulkadir Selvi de bulunuyordu.

Listede ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' eseri de yer alıyordu.

'KİTAPLARI KISA SÜREDE TEMİN EDİP OKUMAYA BAŞLAYACAĞIM'

Kararı değerlendiren Ali Şahin, "Avukatım karara itiraz etti, ancak ben kitapları kısa sürede temin edip okumaya başlayacağım. Ben 75 yaşındayım. Bu işlerle uğraşmak istemem" açıklamasında bulundu.

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