Samanyolu Haber /Gündem / KPSS Türkiye birincisi mülakatta elendi /11 Şubat 2019 10:17

KPSS Türkiye birincisi mülakatta elendi

KPSS’de fizik öğretmenliği branşında Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir, mülakat sınavında 54,00 puan verilerek başarısız kabul edildi.

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Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayı, fizik alanında 88.295 puanla Türkiye 1.'si oldu. ÖSYM de Türkiye 1'incisi olduğuna dair belgeyi kendisine iletti. Fizik birincisi Demir, mesleğini yapmak için sözleşmeli öğretmenlik sınavına girdi.

Ancak, mülakatta 54 puan verilerek elendi. Fizik alanında birinci olan Demir, mülakatta elenince büyük bir şok yaşadığını söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

— 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 88.295750  puan aldım. ÖSYM'nin açıkladığı sıralamalara göre Fizik Öğretmenliği branşında Türkiye birincisi, Fizik ve Fizik Öğretmenliği branşında ise Türkiye ikincisi oldum. Ardından 14.12.2018 tarihinde yapılan mülakat sınavına katıldım. Mülakat sınavında tüm sorulara doğru cevap vermeme rağmen 54 puan alarak başarısız kabul edildim.

'FARKLI PUANLAR'

— 2016'da girdiğim mülakatta 95 puan aldım. Bütün soruları bildiğim halde ne oldu da bu yılki mülakatta elendim? Girdiğim mülakatların hiçbirinde komisyon üyeleri tarafından zarfın içinde bulunanların dışında bir soru ile karşılaşmadım. 54 puan verilen son mülakatımda da sorulan soruları yanıtlarken puanımın düşük verilmesine neden olacak herhangi bir durum yoktu. Ben geçen bir yıllık süre içerisinde ne oldu da kendimi ifade edemez hale geldim ve bu kadar farklı puan aldım, anlamış değilim. Yıllardır gösterdiğim çaba sonuçsuz kaldı. Çok üzgünüm.
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