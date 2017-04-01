Cezaevinden çıkmadan yeniden yakalama!

Tahliyesine karar verilen isimler şöyleydi:
Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil ibrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız.
Gelişme üzerine açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ”Tahliye kararlarının gereğinin derhal yerine getirilmesi zorunludur.Aksi hal, görevi kötüye kullanmak ve hürriyet-i tahdit suçunu oluşturur.” uyarısında bulundu.