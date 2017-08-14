Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde tutulan Miraz bebek hastaneye kaldırıldı /14 Ağustos 2017 08:24

Cezaevinde tutulan Miraz bebek hastaneye kaldırıldı

Annesiyle birlikte Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan 1 yaşındaki Miraz bebek rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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 Annesi Gülistan Diken Akbaba ile birlikte Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan 1 yaşındaki Miraz bebek rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Baba Cengiz Akbaba, Miraz’ın yüksek ateş dolayısıyla önceki gece hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kendisine haber verilmesinin ardından Miraz’ı çocuk hastanesine götürdüğünü belirten Akbaba, Miraz’ın ateşinin akşam saatlerine kadar düşmediğini belirtti. Akbaba, Miraz’ın hastanede müşahade altında tutulduğunu aktarırken, anne Gülistan Diken Akbaba ise bebeğiyle birlikte hastaneye götürülmeyerek cezaevinde tutuldu. Miraz bebek daha önce de cezaevindeki kötü şartlar dolayısıyla hastaneye kaldırılmıştı.
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