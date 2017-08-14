Samanyolu Haber /Dünya / Türk restoranına saldırı: 17 ölü /14 Ağustos 2017 08:31

Türk restoranına saldırı: 17 ölü

Afrika'nın batısındaki Burkina Faso'da bir Türk restoranına düzenlenen terör saldırısında en az 17 kişinin öldüğü bildirildi. Ölenlerden birinin Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.

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Afrika'nın batısındaki Burkina Faso'da bir Türk restoranına düzenlenen terör saldırısında en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği, sekiz kişinin yaralandığı bildiriliyor. Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'nun merkezinde bulunan "Aziz İstanbul" isimli restorana radikal İslamcı olduğu düşünülen saldırganların baskın yaptığı, hala içeride bulunanlar olduğu ve polis operasyonunun sürdüğü belirtiliyor.

Burkina Faso Enformasyon Bakanı Remi Dandjinou düzenlediği basın toplantısında bunun bir terör saldırısı olduğunu, operasyon sürmekte olduğu için ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi. Dandjinou, daha sonra yaptığı açıklamada da güvenlik güçlerinin üç terör zanlısını öldürdüğünü, içeride mahsur kalan kişiler bulunduğunu bildirdi.

Başkentin merkezindeki Türk restoranının yabancıların uğrak yerlerinden biri olduğu belirtiliyor. AFP haber ajansı, hasyane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ölenlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu bildirdi. Ancak ölenlerin kimlikleri konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Diğer Batı Afrika ülkeleri gibi Burkina Faso da, Afrika'nın Sahel bölgesinde faaliyet gösteren radikal İslamcı örgütlerin hedefinde bulunuyor. El Kaide örgütünün Kuzey Afrika kolu Aqim'in geçen yıl Ocak ayında başkent Ouagadougou'daki bir otel ve restorana düzenlediği saldırıda otuz kişi yaşamını yitirmişti.
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