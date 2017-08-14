Türk restoranına saldırı: 17 ölü

Burkina Faso Enformasyon Bakanı Remi Dandjinou düzenlediği basın toplantısında bunun bir terör saldırısı olduğunu, operasyon sürmekte olduğu için ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi. Dandjinou, daha sonra yaptığı açıklamada da güvenlik güçlerinin üç terör zanlısını öldürdüğünü, içeride mahsur kalan kişiler bulunduğunu bildirdi.





Başkentin merkezindeki Türk restoranının yabancıların uğrak yerlerinden biri olduğu belirtiliyor. AFP haber ajansı, hasyane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ölenlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu bildirdi. Ancak ölenlerin kimlikleri konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.





Diğer Batı Afrika ülkeleri gibi Burkina Faso da, Afrika'nın Sahel bölgesinde faaliyet gösteren radikal İslamcı örgütlerin hedefinde bulunuyor. El Kaide örgütünün Kuzey Afrika kolu Aqim'in geçen yıl Ocak ayında başkent Ouagadougou'daki bir otel ve restorana düzenlediği saldırıda otuz kişi yaşamını yitirmişti.

