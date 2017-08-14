Samanyolu Haber /Gündem / Eski milletvekili gözaltına alındı /14 Ağustos 2017 08:20

Eski milletvekili gözaltına alındı

Van eski Milletvekili Mustafa Bayram, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle Van’ın merkez Edremit İlçesi’ndeki evinde gözaltına alındı

SHABER3.COM

Van’ın 1995’te ANAP, 1999’da ise Fazilet Partisi’nden Milletvekililğini yapan Mustafa Bayram, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Bayram’ın bulundurulması yasak silah suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasını bulunduğu ve bu gerekçe ile gözaltına alındığı belirtilirken, evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet sahte plaka ele geçirildiği belirtildi. Bayram’ın Emniyet Müdrlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.
<< Önceki Haber Eski milletvekili gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Ye’se kapılmamak lazı

Ye’se kapılmamak lazı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Davalarda psikolojik savaş yapılıyor

Davalarda psikolojik savaş yapılıyor

Zarrab davasında önemli gelişme

Zarrab davasında önemli gelişme

MİT tırları Kılıçdaroğlu'na uzanıyor

MİT tırları Kılıçdaroğlu'na uzanıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:02:16