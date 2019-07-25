Ali Ayverdi’nin son mektubu: Hey gidi günler!

Geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrası hayatını kaybeden hasta tutuklu Ali Ayverdi’nin iki yıl önce tahliye olan cezaevi arkadaşına yazdığı mektup okuyanları duygulandırdı.





Ayverdi edebiyatçı bir arkadaşına yazdığı mektupta okuduğu kitaplar ile ilgili sohbet tadında bilgi veriyor.







"ZÜLFÜ LİVANELİ VE ELİF ŞAFAK OKUYORUM"





Ön yargıyı kırarak Zülfü Livaneli okuduğunu anlatan Ayverdi, yabancı kitapların yanı sıra Elif Şafak’ın eserlerini okuduğundan da bahsediyor.





Koğuşta tahliyelerle 22 kişi kaldıklarını anlatan Ayverdi mektubunda görüş, mektup ve telefon günleri derken hafta içinin hareketli geçtiğini sakin geçen hafta sonlarının ise sıkıcı olduğunu söylüyor.





VEFASIZ DOSTLARA ŞİİRLİ SİTEM





Cezaevine girdikten sonra arayıp sormayan vefasız dostları için yazdığı şiire de mektubunda yer veren Ayverdi mektubun sonunda ise tahliye sonrası planlarından bahsetmiş.





Arkadaşına bir gün buluştuğumuzda cezaevi günlerini yad ederek, "O gün hey gidi günler, ne tatlı günlermiş diyeceğiz." diyen Ayverdi, "Şimdi ise bu da geçer yahu diyoruz." satırları ile dostundan helallik istiyor.





İŞTE O MEKTUP…

















APAR TOPAR AMELİYATA ALINMIŞTI





Beyin rahatsızlığı sebebiyle hafıza kaybı, fiziksel ve psikolojik sıkıntılar yaşayan Sürat Kargo Müdürü Ali Ayverdi için yakınlarının tüm uyarılarına rağmen Adalet Bakanlığı duyarsız kalmıştı.





Hastalığı ilerleyen Ayverdi hastaneye sevki için de uzun süre beklemişti.





Cezaevinden apar topar ameliyata götürülen Ayverdi ameliyat sonra hayatını kaybetti.



