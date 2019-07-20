Samanyolu Haber /Gündem / ‘Babamızı bırakmıyorsunuz bari annemize ev hapsi verin’ /20 Temmuz 2019 13:02

‘Babamızı bırakmıyorsunuz bari annemize ev hapsi verin’

İbrahim Said Öner henüz 21 yaşında. Anne ve babası 30 aydır cezaevinde. 8 ve 16 yaşlarında iki kız kardeşi ile bir süre anneannesinin yanında kalan üç kardeş, şimdi de KHK’lı teyzelerinin yanında kalıyor. Ağabey Öner yetkililere sesleniyor: “Babamızı bırakmasanız bile bari annemizi tahliye edin. Ev hapsi mi olur, adli kontrol mü olur...”

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Meryem ve Osman Öner çifti, üç yıl önce evlerini polisler bastığında neye uğradıklarını şaşırdı. Oğlu ve iki kızı da evde olduğu halde polisler uzun namlulu silahları göstermekten çekinmedi. Bütün aile polis merkezine götürüldü. Günün sonunda çocuklar serbest kaldı ama hem anne hem de baba tutuklandı.

İbrahim Said Öner şu anda 21 yaşında. Anne ve babası 30 aydır cezaevinde. 8 ve 16 yaşlarında iki kız kardeşi ile bir süre anneannesinin yanında yaşayan üç kardeş, şimdi KHK’lı teyzelerinin yanında.

Ağabey Öner, kardeşleriyle beraber yaklaşık 3 yıldır yaşadıklarını Kronos’tan Selahattin Sevi‘ye anlattı.

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Kendisinin ve kardeşlerinin travmayı atlatamadığını söyleyen İbrahim Said Öner, “Aylarca, geceleri kabusla uyandık. O günlerde beş yaşında olan kardeşim Sema sadece ablası Betül Rabia yanında olursa odasında uyuyabiliyor. 30 aydır ayrı kaldığımız annem ve babam serbest bırakılsın, en azından annem ev hapsiyle veya adli kontrolle yanımızda olsun.” diyor.


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