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Çevreye haber vermeden binayı yıkınca
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Çevreye haber vermeden binayı yıkınca
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01 Mayıs 2017 14:13
Çevreye haber vermeden binayı yıkınca
Güney Çin'deki Changzhou'da bir binanın yıkılması çevrede panik meydana getirdi
Bina bir anda patlatılınca olan oldu...
Çin'de 34 yıllık 12 katlı bir binayı yenilemek için yıktılar. Ancak yıkım sırasında çevreye yeterince uyarı yapılmayınca panik yaşandı. Dinamit ile patlatılan bina bir anda çökünce sokaktakiler kaçışmaya başladı.
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Bina bir anda patlatılınca olan oldu...
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