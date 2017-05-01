Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekile KHK şoku! /01 Mayıs 2017 13:40

AKP'li vekile KHK şoku!

AKP'li vekilin danışmanlığını yapan kuzeni son KHK'yla ihraç edildi.

SHABER3.COM

AKP Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya 1 Kasım seçimlerinden sonra İstanbul Emniyeti’nde komiser yardımcısı olarak çalışan kuzeni Halit Çetinkaya’yı Meclis’te birinci danışmanı yaptı.

Komiser Çetinkaya ise 677 sayılı KHK ile memuriyetten ihraç edildi. 

Gerek kendisine gerekse danışmanlığını yaptığı AKP'li milletvekiline neyle suçlandığı bildirilmedi. 

Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, danışmanının babasının amcasının oğlu olduğunu ifade etti. Akrabası Halit Çetinkaya hakkında şu ana kadar hukuki bir süreç olmadığını belirten AKP'li vekil şöyle konuştu: “Birinci danışmanım hakkında idari bir soruşturma açılmadı, doğrudan ihraç edildi. Hakkında henüz adli bir soruşturma da yok. KHK ile memuriyetten atılması bizim için de sürpriz oldu. Birlikte çalıştığımız dönemde F... ile irtibatı ya da iltisakı olduğu yönünde hiçbir şüphem olmadı. Hakkında adli bir soruşturma açılırsa ve oradan aklanırsa tekrar Meclis'e yanıma alacağım. O yüzden kendime birinci danışman almadım. Halit'in durumunu bekliyorum.”

AKP Milletvekili Salih Çetinkaya, “Birlikte Kırşehir'de demokrasi nöbeti tuttuk” dedi.
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