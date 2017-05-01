'OHAL ve KHK' 1 Mayıs alanına alınmadı

Ankara'da önce anma sonra 1 Mayıs mitingi





Ankara’da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015’de IŞİD’in saldırısı sonucu hayatını kaybeden 102 kişiyle, 1 Mayıs 1977’de Taksim’de yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.













Akademisyenlerin taşıdığı pankart, 'OHAL ve KHK' kelimeleri kesilerek alana alındı.







Gar katliamında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pano önünde düzenlenen anma etkinliği, saygı duruşuyla başladı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu grup, ’10 Ekim’i unutma unutturma’, ‘Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek’ sloganları attı.













‘BARIŞ GÜVERCİNLERİNE SÖZ VERİYORUZ’





Grup adına açıklama yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Biz bugün bu barış güvercinlerimizin anıtı önünde saygıyla eğiliyoruz ve onlara söz veriyoruz. Katiller bulununcaya dek, arkasındakiler ortaya çıkıncaya dek onların yakasını bırakmayacağız” dedi.





Grup, açıklamanın ardından tren garı önüne karanfil bıraktı. Bu arada, patlamada yaşamını yitiren avukat Uygar Coşgun’un 3,5 yaşındaki oğlu Sarp’ın da alana karanfil bırakması anma törenindekileri duygulandırdı.













OHAL VE KHK PANKARTLARI YASAKLI





Anmanın ardından gruplar Kolej Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da pankart ve dövizler alana tek tek kontrol edilerek alana alındı. “Tek adam, diktatörlük, OHAL ve KHK” yazılı pankartlara izin verilmedi.





Akademisyenlerin taşıdığı “OHAL’e, KHK’lara, ihraçlara teslim olmadık; Hayır gitmiyoruz akademi meydanlarda” yazıla pankart ise OHAL ve KHK kelimeleri makasla kesilerek alana alındı.





ÖNE ÇIKAN TALEPLER







Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve sivil toplum kuruluşları ile bazı siyasi partilerin de katılımıyla binlerce kişi 1 Mayıs mitinginde taleplerini dile getirdi. Taşeron işçilik, kıdem tazminatına yönelik düzenlemeler, OHAL ve KHK’lerle ihraçlar ile referandum öne çıkan konuları oluşturdu. “Hayır sokakta, bu pankart mühurlüdür, hayır bitmedi” yazılı pankartlar dikkat çekti.





İKİ AYRI MİTİNG







Korteje katılan gruplar, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde kurulan arama noktalarında, X-ray cihazlarından ve polis kontrolünden geçerek, miting alanına girdi.





Ankara mitingine CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Tekin Bingöl’ün yanısıra milletvekilleri katıldı. Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında olduğu HDP milletvekilleri de 1 Mayıs mitingine katıldı.





Ankara’da 1 mayıs için 2 ayrı noktada miting yapıldı. Türk-İş’in çağrısıyla yapılan miting Tandoğan Meydanı’nda; KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katıldığı miting ise Kolej Meydanı’nda yapıldı.





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