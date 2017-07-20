Samanyolu Haber /Gündem / Ceren Kenar istifa etmemiş kovulmuş /20 Temmuz 2017 11:27

Ceren Kenar istifa etmemiş kovulmuş

Bir dönemin yandaş yazarı Ceren Kenar Türkiye Gazetesi'nden onurlu bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Kenar bir twitinden dolayı kovulmuş

Ceren Kenar istifa etmemiş kovulmuş

Ceren Kenar'ın Türkiye Gazetesi'nden ayrılışı, kendi isteğiyle değil gazete yönetiminin attığı bir tweet nedeniyle kendisini işten çıkarmasından kaynaklanıyormuş. Konuyu Türkiye Gazetesi'nin diğer yazarı Cem Küçük ifşa etti.

Kenar, Türkiye Gazetesi'nden istifa ettiğini ve gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı ancak olay oldukça farklıymış.

Ceren Kenar'ın kaldığı cezaevinden kaçan Sevan Nişanyan'la ilgili attığı bir tweet Türkiye gazetesiyle yolların ayrılmasına neden olmuş. 

İŞTE CEM KÜÇÜK'ÜN O TWEETLERİ

1-Ceren Kenar'ın bir yalanını ifade etmek ve medya camiasını doğru bilgilendirmek durumundayım.

2-Ceren Kenar kendi isteğiyle gazetemizden ayrılmamış, bilakis kovulmuştur.

3-Kenar'ın suçu ve suçluyu öven kriminal bir tweeti sebebiyle kurumumuz böyle bir işlem yapmıştır.

4-Türkiye gazetemiz bir suçlunun hapisten kaçmasını överek suç işleyen bu şahsı ilkeleri gereği atmıştır.


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