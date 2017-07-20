Samanyolu Haber /Gündem / Sonunda bu da oldu! /20 Temmuz 2017 11:53

Sonunda bu da oldu!

Ankara'da Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna 'Hero' yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını tutuklandı.

SHABER3.COM

 Hero yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanık yakını tutuklandı
 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, pazartesi günü görülmeye başlanan Polatlı darbe girişimi davasının görüldüğü duruşma salonuna üzerinde "Hero" yazılı tişörtle girmek isteyen sanık yakını Emirhan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Ankara Batı Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emirhan B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Emirhan B'nin ifadesinde, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini belirttiği, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.
 
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "Hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme heyeti, duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine karar vermişti.
<< Önceki Haber Sonunda bu da oldu! Sonraki Haber >>

AKP’li Belediye Başkanı Çimen polise saldırdı, şoförü yumrukladı

AKP’li Belediye Başkanı Çimen polise saldırdı, şoförü yumrukladı

Dumanlı'dan AKP'yi karıştıracak Pensilvanya hatıraları

Dumanlı'dan AKP'yi karıştıracak Pensilvanya hatıraları

Hocaefendi'den Adil Öksüz'le ilgili ilk açıklama

Hocaefendi'den Adil Öksüz'le ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu: Meydan okuyorum, ödlek değilsen çık karşıma

Kılıçdaroğlu: Meydan okuyorum, ödlek değilsen çık karşıma

Meteoroloji uzmanı: Boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın

Meteoroloji uzmanı: Boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın

İstanbul'da metro istasyonlarını su bastı

İstanbul'da metro istasyonlarını su bastı

Koskoca İstanbul yağmura teslim

Koskoca İstanbul yağmura teslim

Dünya şefkata muhtaç!

Dünya şefkata muhtaç!

Şefkat bütün bütün unutulmuş olsa da..

Şefkat bütün bütün unutulmuş olsa da..

Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız

Cezaevlerini basıp bayrak direklerine asacağız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:19:10