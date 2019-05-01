Samanyolu Haber /Ekonomi / Cepte fahiş ÖTV zammı /01 Mayıs 2019 10:03

Cepte fahiş ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile cep telefonlarındaki ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ila yüzde 50'ye çıkarıldı.

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Cep telefonlarından alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı.
Konuyla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile gerçekleştirildi.

Cep telefonundaki ÖTV artışı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Şubat ayında TBMM’de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı.
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