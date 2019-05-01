Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzaladı: Cep telefonlarına büyük ÖTV zammı /01 Mayıs 2019 10:02

Erdoğan imzaladı: Cep telefonlarına büyük ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle cep telefonlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında değişikliğe gidildi. ÖTV matrahı 640 TL'den fazla olan telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40'a çıktı. ÖTV matrahı 1.500 TL'den fazla olan cep telefonlarında ÖTV yüzde 50'ye yükseltildi.

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Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen torba kanun ile Cumhurbaşkanı’na cep telefonlarına uygulanan yüzde 25 oranındaki Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) indirme veya yükseltme yetkisi verilmişti.


Kanun teklifinde, cep telefonları özel tüketim vergisi matrahlarına göre;

* 1.200 TL'yi aşmayanlar

* 1.200 ila 2 bin 400 TL arasındakiler

* 2 bin 400 TL üstü olarak üç kategoriye ayrılıyordu. 

Her üç kategoride de vergi oranı yüzde 25 olarak belirlenmekle birlikte, Cumhurbaşkanı'na herhangi bir kategoride bu oranı “yüzde 25 oranında indirme ya da yüzde 50 oranında arttırma, matrahları dörtte bire kadar indirme, matrahları dört katına kadar arttırma” yetkisi tanınmıştı.

Düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.


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