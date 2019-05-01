Erdoğan imzaladı: Cep telefonlarına büyük ÖTV zammı

Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen torba kanun ile Cumhurbaşkanı’na cep telefonlarına uygulanan yüzde 25 oranındaki Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) indirme veya yükseltme yetkisi verilmişti.









Kanun teklifinde, cep telefonları özel tüketim vergisi matrahlarına göre;





* 1.200 TL'yi aşmayanlar





* 1.200 ila 2 bin 400 TL arasındakiler





* 2 bin 400 TL üstü olarak üç kategoriye ayrılıyordu.





Her üç kategoride de vergi oranı yüzde 25 olarak belirlenmekle birlikte, Cumhurbaşkanı'na herhangi bir kategoride bu oranı “yüzde 25 oranında indirme ya da yüzde 50 oranında arttırma, matrahları dörtte bire kadar indirme, matrahları dört katına kadar arttırma” yetkisi tanınmıştı.





Düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.









