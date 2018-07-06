Samanyolu Haber /Dünya / Cenova, Kraliçe Elizabeth’ten ‘birikmiş’ bayrak kirasını istedi: 247 yıldır ödemiyorsunuz /06 Temmuz 2018 23:33

Cenova, Kraliçe Elizabeth’ten ‘birikmiş’ bayrak kirasını istedi: 247 yıldır ödemiyorsunuz

İtalya’nın Cenova kenti, İngiltere’nin bayrağında kullandığı Aziz Yorgi Haçı için İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’ten ‘biriken’ kirayı ödemesini istedi.

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Aziz Yorgi Haçı’nı ilk olarak Ceneviz tarafından bayrak olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Cenevizlilerin, Haçlı Seferleri’ndeki 1097-1098 Antakya Kuşatması sırasında kendilerine ‘görünerek’ yardım ettiğine inandıkları Aziz Yorgi’nin haçını sembol edinerek bayrak olarak kullanmaya başladığı rivayet ediliyor.


İngilizlerin de denizlerde Cenevizliler tarafından korunmak için filolarına Aziz Yorgi haçlı sancak asmak için Ceneviz’le anlaşmaya vardığı, bu bayrağı kullanma hakkı karşılığında da Cenevizlilere yıllık ödeme yapma sözü verdiği belirtiliyor.

 
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