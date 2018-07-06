CHP'den seçim itirafı: 50 bin sandıktan veri alamadık....

Halk Tv'de yayınlanan ‘Medya Mahallesi' programına katılan Barış Yarkadaş, geçen yıl yapılan anayasa referandumunun ardından partisinin toplantısında sorduğu soruya aldığı yanıtı paylaşarak başladı: "Toplantıda bir soru sordum: Kaç sandıkta görevlimiz yoktu diye. Tatmin edici bir cevap alamayınca kendim açıkladım. 9 bin 700 sandığa görevli koyamadık. Bu da oyların yüzde 6'sını kontrol edememek demektir" dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından toplanan PM'de, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "24 Haziran'da 50 bin sandıktan veri alamadık" dediğini aktaran Yarkadaş, "50 bin sandık ne demektir biliyor musunuz? Basitleştirerek anlatayım. 50 bin sandık, biz oyların yüzde 25'ini kontrol edemedik demektir" dedi.





Yarkadaş, ayrıca 20 bin sandıkta ise CHP'den hiç kimsenin olmadığını söyledi.