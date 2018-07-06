Türkiye Demokrasisi ile şok rapor....

Küresel anlamada demokrasinin iyileştiğini belirtilen raporda, ‘ ifade özgürlüğü, medya ve sivil toplum örgütlerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekildi.

Kuruluş, Türkiye’de son 10 yıla göre daha az adil ve özgür seçim yapıldığını vurguladı.

3 bin uzmanın katkıda bulunduğu raporda, Brezilya, Hindistan, Polonya, Rusya, Türkiye ve ABD’de demokrasi trendinin endişe verici bir durumda olduğu belirtildi.

Adı geçen bu ülkelerde otokratikleşmenin görüldüğüne vurgu yapıldı.

201 ülkeden elde edilen 19 milyon verinin derlenerek hazırlanan raporun verilerine göre demokrasinin küresel seviyede yüksek olduğu ancak otokratikleşme ve demokratik özelliklerin düşümesi 2, 5 milyar insanı etkiliyor.

Bu olumsuzluk ivme kazanmaya devam ediyor.

İlk defa 1979’den beri demokrasinin gerilediği ülke sayısı ile demokrasinin ilerlediği ülke sayısı (24), eşitlenmiş oldu.

2,5 MİLYAR İNSANI ETKİLİYOR

Enstitüye göre, otokratikleşme, dünya nüfusunun üçte birini buda yaklaşık 2,5 milyar insana tekabül ediyor. Bu durum, küresel anlamada, hakların ve özgürlüklerin düşüşünü gösteriyor.





Uzun yıllardır, demokrasi alanında çalışmalar yapan enstitü, “Demokrasilere gerçekten anlamlı görünüm kazandıran seçimlerin önemi azalıyor.” Değerlendirmesinde bulundu.





Raporda “Medya özerkliği, ifade özgürlüğü, alternatif bilgi kaynakları ve hukukun üstünlüğü gibi demokrasi unsuları büyük düşüşler yaşadı. Bu eğilim hem otokrasileri hemde demokrasileri etkiliyor.”denildi.





POLİTİK DIŞLANMA DEVAM EDİYOR

V-Dem Enstitüsü dışlanma, sosyo ekonomik durum nedeniyle 1970’lerden beri şiddetlenmeye devam ettiğine dikkat çekti.





Siyasi dışlanma, ülke genelinde özellikle fakir grupları etkilediğine değinilen raporda, dünya nüfusunun neredeyse 2 milyarının bu durumdan etkilendiğine vurgu yapıldı.





DEMOKRASİ ALANI KÜÇÜLÜYOR

Ülkelerdeki demokratik alanlarıda inceleyen kuruluş, Hindistan, ABD, Brezilya, Rusya, Demokratik Kongresi, Türkiye, Tayland, Ukrayna ve Polonya ülkerinde demokratik alanlar küçüldüğünü belirtti.





“Dünya nüfusunun çok daha büyük bir kısmı, demokratikleşmeyi yaşayan paydan daha fazla otokratikleşme yaşıyor.”ifadelerine yer verildi.





DEMOKRASİ İFLAS ETTİ

Özellikle son 10 yılda, Irak, Nicaragua, Honduras, Tanzanya, Türkiye, Ukrayna ve Zambia ülkeleri demokrasi iflas (bozuldu) ettiğini savunan İsveç kuruluşu, Filistin, Suriye, Yemen ve Özbekistan ülkeleri demokrasi sınıfından otokrasi olarak sınıflandırılmaya başlandığı belirtildi.













TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ GERİLİYOR

Raporda “Son iki yılda, ABD ve Türkiye gibi ülkerlerde demokraside gerileme yaşanıyor. Türkiye, her geçen yıl diktatörlüğe doğru gerilemeye devam ediyor. Brezilya, Hırvatistan, Polonya ve Romanya’da da son 2 yılda önemli düşüşler yaşandı.”denildi.





Raporda “Polonya’da, hızlı ve geniş kapsamlı anayasa değişiklikleri, özellikle yargıyı etkileyen kontrol ve dengeleri azaltıldı. Benzer şekilde, Romanya hükümeti, yolsuzluğu engellemek amacıyla olduğu iddia edilen hukuk ve bireysel özgürlükleri sınırlandırıldı.”değerlendirilmesine yer verildi.





TÜRKİYE’DE SON 10 YILA GÖRE DAHA AZ ADİL VE ÖZGÜR SEÇİM YAPILIYOR

Raporda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde son 10 yıla göre seçimlerin daha az adil ve özgür yapıldığına vurgu yapıldı.





Raporda “Seçim otokrasilerindeki otokratikleşme modelleri, demokratik kurumlara ve özgürlüklere daha doğrudan, yaygın bir saldırıyı yansıtıyor. Burundi, Türkiye, Venezüella, Zambiya ve Komorlar’da seçimler 10 yıl öncesine göre daha az adil ve özgür bir şekilde yapılıyor.”analizine yer verildi.





GEZİ PARKI EYLEMLERİ SONRASI MUHALİFLERE BASK ARTTI

Kuruluş, Türkiye’de 2012’den sonra özellikle Gezi Parkı protestolarından sonra, İslam’ı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirenlerin gün geçtikçe tutuklandığını belirtildi. Ülkede kürtler dahil olmak üzere sosyal azınlıklara sert baskı yapıldığı kaydedildi.





İsveç merkezli kuruluş, her ülkeyi nüfus büyüklüğüne göre liberal ve seçim demokrasisini analiz ediyor. Veriler sonrası demokrasilerde kadınlar, sosyal gruplar, yoksulların politik güçten büyük zarar gören kesimler olara sınıflandırıldı. Enstitü bu nedenle politik dışlamayı toplumsal cinsiye, sosyal gruplar ve sosyal ekonomik statülere göre analiz ediyor.



