Cenk Tosun geri mi dönüyor?

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Cenk Tosun ile yaptığı görüşmede golcü futbolcuya bu sezon planları arasında yer almadığını söyledi.





İngiliz basınında Marco Silva ile Cenk Tosun arasında gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Leeds United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcularından Danny Mills, Football Insider adlı internet sitesine verdiği özel röportajda 28 yaşındaki santrforun geleceğinin çok kısa bir süre içerisinde netlik kazanacağını söyledi. Everton menajeri Marco Silva'nın Cenk ile önümüzdeki süreçte bir görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Mills şunları kaydetti:





"Bonservisiyle aldığınız bir oyuncuya takımda başka bir rol teklif etmek her zaman çok zordur. Bu, o futbolcudan bir an önce kurtulmak istediğinizi gösterir. Böyle bir durumda oyuncu da takıma karşı hiçbir zaman aidiyet hissetmez. Şahsen Silva'nın Cenk'le konuşarak ona şu anki durumu tüm dürüstlüğüyle anlayacağına inanıyorum.





Silva ona 'Sen, ne ilk ne de ikinci tercihimizsin. Ancak istersen pek çok maçta yedek kulübesinde oturabilirsin. Eğer bu durum seni mutlu edecekse ve antrenmanlarda sıkı çalışacaksan ben de senin takımda kalmandan mutlu olurum. Ama takımdan ayrılmak istersen dilediğin yere gidebilirsin.' demeli. Bu, son derece makul ve dürüst bir açıklama olur."





Cenk Tosun Everton'da kaç gol attı?





Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 25 maçta 1.050 dakika süre alırken, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Cenk Tosun'un kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.