Samanyolu Haber /Gündem / Zülfü Livaneli’den Kazdağları için Unesco’ya açık mektup /03 Ağustos 2019 20:52

Zülfü Livaneli’den Kazdağları için Unesco’ya açık mektup

Sanatçı Zülfü Livaneli, altın madeni çalışmaları kapsamında doğa katliamına maruz kalan Kazdağları için Unesco’ya bir mektup yazdı.

SHABER3.COM

Sanatçı Zülfü Livaneli, altın madeni çalışmaları kapsamında doğa katliamına maruz kalan Kazdağları için Unesco’ya bir mektup yazdı.

1996-2007 yılları arasında Unesco İyi Niyet Elçisi ve Genel Müdür Danışmanlığı da yapan Livaneli, kişisel Twitter hesabından yayımladığı açık mektupta Unesco’ya çağrıda bulunarak, “Sizin hükümetler arası bir kuruluş olarak bu tür konularda yaptırım gücünüzün sınırlı olduğunu biliyorum. Ancak tarihi İda Dağımıza ve İda Dağı'nın yerli halkına yapılan bu imha hareketi karşısında, uluslararası kamuoyu farkındalığı oluşturmak için yardımınıza ihtiyacımız var” dedi.

Unesco Genel Direktörü Audrey Azoulay’a hitaben yazdığı mektupta Livaneli şu ifadeleri kullandı:

"İlk önce yeni görevinizden dolayı sizi tebrik etmek, ikinci olarak Türkiye'nin Kuzeybatı bölgesinde bulunan dünyanın doğal ve kültürel mirası olan Kaz Dağları'na (ünlü mitolojik adı İda Dağı) karşı işlenen suça dikkatinizi çekmek istiyorum.

Üzülerek belirtmeliyim ki bir Kanada firması burada yakın zamanda yaklaşık 200 bin ağaç kesti. Firma bu güzel cenneti yok edecek siyanür kullanımı yöntemiyle altın çıkarmayı planlıyor. Milyonlarca insanın protestolarına rağmen, firma projesine devam etmektedir. Bu durum dünyamızın maddi ve manevi mirasına bir saldırıdır.

Sizin hükümetler arası bir kuruluş olarak bu tür konularda yaptırım gücünüzün sınırlı olduğunu biliyorum. Ancak tarihi İda Dağımıza ve İda Dağı'nın yerli halkına yapılan bu imha hareketi karşısında, uluslararası kamuoyu farkındalığı oluşturmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu mektubumu UNESCO ideallerinin hatırlatılması ve acil eylem için bir çağrı olarak kabul edin."

Kazdağları'nda neler oluyor?

Kazdağları son günlerde çevre katliamı ile gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED raporuna göre 45 bin, uydu görüntülerine göre 195 bin, Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre ise 13 bin ağacın kesildiği Kirazlı’daki altın madeni projesi için tepkiler büyüyor. Çanakkaleliler, bölgedeki tatlı su havzalarını koruyabilmek ve madenei protesto etmek için 'Su Nöbeti' de başlattı. 
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