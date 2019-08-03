Samanyolu Haber /Politika / İyi Parti’den Devlet Bahçeli’ye Ferdi Tayfurlu gönderme /03 Ağustos 2019 20:26

İyi Parti’den Devlet Bahçeli’ye Ferdi Tayfurlu gönderme

İyi Parti, “Bugün geleceğin ilk günü” sloganıyla düzenlediği 4. Olağanüstü Kurultay'da iki gün önce İyi Partililere ‘kucaklaşma çağrısı’ yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘Ferdi Tayfur’ göndermesi yapıldı.

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İyi Parti, “Bugün geleceğin ilk günü” sloganıyla düzenlediği 4. Olağanüstü Kurultay'da iki gün önce İyi Partililere ‘kucaklaşma çağrısı’ yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘Ferdi Tayfur’ göndermesi yapıldı.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, İyi Parti kurultayının yapıldığı salonda, Bahçeli’nin sevgisini daha önce defalarca dile getirdiği şarkıcı Ferdi Tayfur’un ‘Muhtaç Etme Beni’ şarkısı çalındı. Şarkıdan önce de, “Aramızda olamayan Adanalı bir İYİ Parti hayranı için geliyor” anonsu yapıldı.

Bahçeli çağrı yapmıştı: Kucaklaşma zamanı gelmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, perşembe günü Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla kurultaya katılacak İyi Partililere çağrıda bulunmuş ve “Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir” demişti.

Bahçeli’nin çağrısının ardından İyi Parti’nin kurumsal Twitter hesabından Genel Başkan Meral Akşener’in kahkaha attığı bir video paylaşılmıştı. Akşener, kendi kişisel Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı ve MHP’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek, "Sn. Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa" diye sormuştu.

İyi Parti kurultayında çalınan 'Muhtaç Etme Beni' şarkısının sözleri şöyle: 

"Uzattım ellerimi
Tutarsın diye
Muhtaç etme beni
Başka sevgiye

Hiç yoktan ayrıldık
Yoktan kahrolduk
Sensiz bomboş hayat
Olmaz mutluluk

Bazen fırtına
Bazen yağmursun
Bitsin artık bu hasret
Yeter ne olursun

Susuz çöller gibi
Sana oyle susuzum
Dünyalar benim olsa da
Bil ki yine mutsuzum"
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