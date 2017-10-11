Samanyolu Haber /Gündem / Cemaat soruşturmasında gözaltına alınan KKTC Din İşleri Başkanı hakkında karar /11 Ekim 2017 17:10

Cemaat soruşturmasında gözaltına alınan KKTC Din İşleri Başkanı hakkında karar

Cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alınan KKTC Din İşleri Başkanı Talib Atalay hakkında mahkeme kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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Mersin'de, Cemaat'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Atalay'ın ByLock listesinde olmadığı, Cemaat'le bağlantılı dernek ve sendika üyeliği ile Cemaat'le ilişkili bir kuruluş dolayısıyla sosyal güvenlik kurumunda kaydı ile Bank Asya'da hesap arttırım hareketinin bulunmadığı iddia edildi.

Tanıkların ifadelerinin ardından Talip Atalay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Atalay, soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2017'de Diyarbakır'da gözaltına alınmış, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilmişti.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Prof. Dr. Atalay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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