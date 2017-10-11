Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Vize krizinden sonra ilk görüşme /11 Ekim 2017 20:42

Flaş! Vize krizinden sonra ilk görüşme

ABD ile Türkiye arasında patlayan vize krizinin ardından bir ilk yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la telefonda görüştü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine hedef olan ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün bir araya geldi.

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ABD’yle vize krizinin ardından bakanlar düzeyinde ilk temas sağlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Bakanlar düzeyinde ilk temas yaklaşık yarım saat sürdü. Edinilen bilgiye göre, görüşmenin ana gündemini vize krizi oluşturdu.

ABD'nin uyguladığı vize işlemlerini askıya alma kararının sona erdirilmesi mesajı veren Çavuşoğlu, ABD'nin uygulamayı sonlandırması durumunda Türkiye'nin de missillemeyi kaldıracağını bildirdi.

DIŞİŞLERİ MÜSTEŞARI DA BÜYÜKELÇİ BASS İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisine hedef olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün bugün ABD Büyükelçisi John Bass ile Bakanlıkta vize sorununun aşılmasına yönelik olarak bir görüşme yaptı
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