Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in o gece Erdoğan'a ne söylediği ortaya çıktı /11 Ekim 2017 15:30

Gökçek'in o gece Erdoğan'a ne söylediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyaret dönüşü Saray'da görüştüğü Melih Gökçek'in o gece neler söylediği ortaya çıktı.

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Kadir Topbaş'ın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de istifa edeceği iddiaları geçtiğimiz hafta Türkiye gündemine düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu iddiaları yalanlamadı, hatta “Şu an yok, olmayacak anlamına gelmez” sözleriyle daha da güçlendirdi. Kamuoyu, Melih Gökçek’in istifa edeceği söylentilerine kilitlenirken, 22 dakikalık Erdoğan-Gökçek görüşmesinin perde arkası belli oldu. 

ERDOĞAN-GÖKÇEK GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

ANKA haber ajansının abonelerine geçtiği kulis bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ziyaretinden önce, Gökçek’ten istifasını istedi. İran dönüşünden sonra ise Melih Gökçek Erdoğan’a, “istifamdan önce görüşmek isterim” talebini iletti.

'ŞİMDİ OLMAZ, BEN DE PARTİ DE YIPRANIR'

Gökçek’in Erdoğan’a, “Şu an istifa edersem, bu kullanılır, muhalefet partileri de AK Parti karşıtları da her türlü suçlamayı gündeme getirir. Bu sadece beni değil, AK Parti’yi de yıpratır. F... suçlamalarından tutun da yolsuzluk iddialarına kadar... Bu iddialar partiyi daha fazla, sizi daha fazla yıpratır. İftiraların önüne geçemezsiniz. Şimdi istifa dersem büyük sarsıntı olur. Bana üç ay süre verin. Yarım kalan projelerim var, bitsin. Ben istifa ettikten sonra hakkımda çıkacak olan yolsuzluk iddialarına engel olun” dediği iddia ediliyor.

Erdoğan’ın yakın çevresinde, istifanın neden hemen istenmediği konusunda, Gökçek’in talepleri gerekçe gösterilerek geciktirildiği söyleniyor.
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