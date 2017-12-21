Hakan Atilla davasında karar çıkmadı...





Berman jüri üyelerinden sayıca az kalsalar da kendi vicdanlarına göre karar vermelerini istedi. ABD hukukuna göre; ceza davalarında jüri üyelerinin oybirliğiyle karar alması gerekiyordu. Jüri üyeleri yemin ettikten sonra müzakerelere geçildi.

Müzakereler 4 saat sürerken, karar çıkmadı. Görüşmelere bugün TSİ 17.15'te devam edilecek. Jüri üyeleri, tutuklanma görüntülerini, Zarrab'ın mahkemede çizdiği diyagramları ve fotoğraf yapıştırılabilecek panolar istedi. Jüri üyeleri, cuma günü bir sonuca varamazsa, karar Noel tatili nedeniyle 3 Ocak'a kalacak.





Atilla’yla ilgili 6 suçlama

Hakim Berman’ın jüri heyetine detaylarıyla açıkladığı Atilla’yla ilgili suçlamalar şöyle sıralanıyor:

- ABD ve özellikle de Amerikan Maliye Bakanlığını dolandırmak için kumpas kurmak.

- Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurmak.

- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak.

- Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak.

- Kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmak.

- Yasadışı işlere bilinçli olarak göz yummak.

Hakim Berman, jüriye özellikle ilk ve son suçlamalarla ilgili göz önünde bulundurmaları gereken tüm noktaları detaylarıyla anlatırken, “bilinçli olarak yasadışı işlere göz yumma suçlamasının” altını çizdi.

Hakim Berman ayrıca, jüri heyetine gösterdikleri titizlik ve sabırdan dolayı teşekkür etti.

Görüşmelere bugün TSİ 17.15'te devam edilecek. Jüri üyeleri, tutuklanma görüntülerini, Zarrab'ın mahkemede çizdiği diyagramları ve fotoğraf yapıştırılabilecek panolar istedi. Jüri üyeleri, cuma günü bir sonuca varamazsa, .