Samanyolu Haber /Medya / Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız! /01 Şubat 2019 17:59

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Show TV'de yayınlanan 'Çarpışma' dizisinde Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısına sansür uygulandı. Karaca'nın oğlu tepki gösterdi.

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Cem Karaca'nın oğlu söz konusu sansüre, "Sizler harbiden gerizekalısınız. Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümündeki bir sahnede merhum Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısına yer verildi. Ancak şarkıdaki "Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz" kısmı sansürlendi.

?Şarkının sansürlenmesine tepki gösteren Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Twitterdan öğrendiğim kadarı ile Cem Karaca Namus Belası kullanılan bir dizide şarkının sözlerine sansür uygulanmış! Sizler harbiden gerizekalısınız! Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam! Bunun hesabını sormak şart oldu… Hadi bakalım çarpışmaaa."

Karaca daha sonra bu paylaşımı sildi.
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Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

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