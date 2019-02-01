Samanyolu Haber /Dünya / ABD, soğuk savaşı yatıştıran INF anlaşmasından çekildi /01 Şubat 2019 17:43

ABD, soğuk savaşı yatıştıran INF anlaşmasından çekildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme takvimiyle ilgili açıklama yaptı.

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Trump yönetiminin "Rusya tarafından zaten ihlal ediliyor" iddiasıyla INF'den çekilme kararı sonrası takvime açıklık getiren Pompeo, anlaşmadan doğan yükümlülüklerini cumartesi günü askıya alacaklarını belirtti. 
INF'den 6 ay içinde çekileceklerinin Rusya'ya resmen bildirimini bilahare yapacaklarını söyleyen Pompeo, Rusya anlaşmaya uyma durumuna geri dönmezse INF'nin fesholacağını dile getirdi.

Rusya'nın anlaşmaya uyma durumuna geri dönerse ABD'nin çekilme kararını gözden geçireceğini belirterek "Rusya anlaşmaya doğrulanabilir şekilde gerçek anlamıyla uyma yönünde adımlar atmayı reddetti" dedi.

ABD'nin silahlanma kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı muhatap almaya hazır olduğundan söz eden Dışişleri Bakanı, Rusya'nın pozisyon değiştirmesinden umutlu olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyulduğu doğrulanabilir bir anlaşma ile silah sistemlerine doğrudan etkisini görmek istediğini kaydederek, Trump yönetiminin dünya çapında diğer silah kontrolü anlaşmalarıyla ilgili de müzakerelere girmek istediğini duyurdu.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 1987 yılında ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanmıştı.

Anlaşma, her iki tarafın da Avrupa'da karaya kısa ya da orta menzilli füze konuşlandırmasını yasaklıyor.

Trump yönetiminin Rusya'nın 'Novator 9M729' füzesini gerekçe gösterek "Anlaşmayı ihlal ediyor" suçlamalarını, Moskova reddediyor.

Bu arada Putin, söz konusu gelişmenin ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı
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