Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 401 bin kişi Volkswagen'i mahkemeye verdi /01 Şubat 2019 18:39

Almanya'da 401 bin kişi Volkswagen'i mahkemeye verdi

Alman otomobil devi Volkswagen (VW), mazotlu araçlardaki emisyon hataları yüzünden 401 bin araç sahibi tarafından mahkemeye verildi. Mahkemeye başvuracakların sayısında artış bekleniyor.

SHABER3.COM

Volkswagen'ın mazotlu araçlardaki emisyon değerlerinde kasti oynamalar yaptığı tespit edilmiş, firma bu nedenle ağır para cezalarına ve yaptırımlara maruz kalmıştı. Yaklaşık 401 bin araç sahibi, şirketi mahkemeye vererek zararlarının karşılanmasını talep etti.

Tüketiciler adına davayı takip eden Alman Tüketici Avukatlar Birliği (VZBV), hedeflerinin egzoz skandalından etkilenen mazotlu araç sürücülerinin uğradıkları maddi zararın telafi edilmesini sağlamak olduğunu açıkladı. Alman Tüketici Avukatlar Birliği Başkanı Klaus Müller, davaya katılmak isteyenler için ücretsiz olarak davayı takip ettiklerini belirterek, zarara uğrayan VW araç sahiplerinin davaya müdahil olmalarını istedi. 

2015 yılında ABD çevre ajansları tarafından mazotlu araçlarda emisyon manipülasyonu yapıldığının belirlenmesinin ardından başlatılan araştırmalar neticesinde Almanya'da 2.5 milyon VW aracında emisyon hilesi yapıldığı ortaya çıkmıştı. 2017'de Volkswagen, çevre yasalarını ihlal ettiği suçlamalarını kabul etmişti.

Öte yandan, Bloomberg'de yer alan habere göre, Volkswagen dünyada en fazla otomobil satan şirketler listesinde 2018 de dahil olmak üzere, üç yıl üst üste ilk sırada yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da 401 bin kişi Volkswagen'i mahkemeye verdi Sonraki Haber >>

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Bisikletçi ceylana çarptı

Bisikletçi ceylana çarptı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:13