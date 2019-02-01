Almanya'da 401 bin kişi Volkswagen'i mahkemeye verdi

Volkswagen'ın mazotlu araçlardaki emisyon değerlerinde kasti oynamalar yaptığı tespit edilmiş, firma bu nedenle ağır para cezalarına ve yaptırımlara maruz kalmıştı. Yaklaşık 401 bin araç sahibi, şirketi mahkemeye vererek zararlarının karşılanmasını talep etti.







Tüketiciler adına davayı takip eden Alman Tüketici Avukatlar Birliği (VZBV), hedeflerinin egzoz skandalından etkilenen mazotlu araç sürücülerinin uğradıkları maddi zararın telafi edilmesini sağlamak olduğunu açıkladı. Alman Tüketici Avukatlar Birliği Başkanı Klaus Müller, davaya katılmak isteyenler için ücretsiz olarak davayı takip ettiklerini belirterek, zarara uğrayan VW araç sahiplerinin davaya müdahil olmalarını istedi.





2015 yılında ABD çevre ajansları tarafından mazotlu araçlarda emisyon manipülasyonu yapıldığının belirlenmesinin ardından başlatılan araştırmalar neticesinde Almanya'da 2.5 milyon VW aracında emisyon hilesi yapıldığı ortaya çıkmıştı. 2017'de Volkswagen, çevre yasalarını ihlal ettiği suçlamalarını kabul etmişti.





Öte yandan, Bloomberg'de yer alan habere göre, Volkswagen dünyada en fazla otomobil satan şirketler listesinde 2018 de dahil olmak üzere, üç yıl üst üste ilk sırada yer aldı.