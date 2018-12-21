Samanyolu Haber /Dünya / Çekya'da madende patlama: 13 ölü /21 Aralık 2018 12:53

Çekya'da madende patlama: 13 ölü

Çekya'da madende meydana gelen maden patlamada 13 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Çekya'da madende meydana gelen patlamada 13 işçi öldü. OKD madencilik şirketinin sözcüsü Ivo Celeçovski, ülkenin kuzeydoğusunda Karvina kenti yakınındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada 13 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Celeçovski, ölen işçilerden 11'inin Polonyalı, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğunu, metan gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada 10 işçinin de yaralandığını ifade etti.

Patlamanın yaklaşık 800 metre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Çekya Başbakanı Andrej Babis, ölen işçilerin ailelerine taziye mesajları gönderdi. İki liderin bugün kazanın meydana geldiği madeni ziyaret etmesi bekleniyor.
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