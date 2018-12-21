Samanyolu Haber /Dünya / CNN muhabiri: İstifa eden ABD Savunma Bakanı'nı Hulusi Akar'ın sözleri çok öfkelendirdi /21 Aralık 2018 13:03

CNN muhabiri: İstifa eden ABD Savunma Bakanı'nı Hulusi Akar'ın sözleri çok öfkelendirdi

ABD'nin Suriye'den askeri varlığını çekme kararı Washington'da da kriz çıkardı.

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ABD Savunma Bakanı James Mattis ani bir kararla görevini bıraktığını açıkladı.

CNN International Ulusal Güvenlik muhabiri Ryan Browne ise hayli tartışılacak bir iddia ortaya attı ve Mattis'in Suriye meselesini tartışmak için Beyaz Saray'a gittiğinde çok öfkeli olduğunu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kürtleri tehdit eden açıklamaları nedeniyle çileden çıkmış bir vaziyette olduğunu duyurdu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Browne, "Savunma Bakanlığı yetkilileri, bana Mattis'in Beyaz Saray'a Suriye meselesini tartışmaya gittiğinde çok sinirli olduğunu ve Türkiye Savunma Bakanı'nın, ABD'nin (Suriye'den) çekilmesinin ardından 'ABD destekli Kürtleri kazdıkları hendeklere gömeceği' yönündeki açıklamaları karşısında aşırı öfkelendiğini söyledi. Bir müttefikin ihaneti düşüncesi onu çileden çıkardı" diye yazdı.

Savunma Bakanı Akar, dün (20 Aralık) yaptığı açıklamada, ''İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler" demişti. 

Akar, "Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaktayız." diye eklemişti. 

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