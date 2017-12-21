Samanyolu Haber /Gündem / İ.Hakkı Karadayı ve Çevik Bir dahil 60 kişiye müebbet talebi /21 Aralık 2017 12:04

İ.Hakkı Karadayı ve Çevik Bir dahil 60 kişiye müebbet talebi

28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir dahil 60 sanığın müebbet hapsi istendi

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Yıllardır süren ve tutuklu sanığı bulunmayan 28 Şubat davasında savcı mütalaasını verdi. 

28 Şubat davasında, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir dahil 60 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

93'üncü duruşması görülen davada savcı, 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıkladı. 

Refahyol hükümetini devirmeye TSK'daki tüm unsurların katıldığını belirten savcı, cezaların en üst seviyeden verilmesini istedi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de arasında bulunduğu 60 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 

39 sanığın ise beraati istendi. Yargılama sürecinde hayatını kaybeden 4 sanık hakkındaki dava ise düştü.

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