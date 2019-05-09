Avrupa ülkelerinden İran'a çağrı

Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya ve Fransa, nükleer anlaşmadan kısmen çekildiğini açıklayan İran'a sorumluluklarını yerini getirmeye çağırdı.AB ülkeleri her türlü ültimatomu reddettiklerini duyurdu.







İran hükümeti, 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma kapsamında verdiği bazı taahhütleri geri çektiğini açıklamıştı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf diğer ülkeleri bilgilendirerek, anlaşmadan tamamen çekilmek gibi bir planlarının olmadığını söylemişti.





Ruhani anlaşma kapsamında hangi taahhütlerden geri çekildiklerini ise detaylandırmamıştı.





ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de 'gelmiş geçmiş en kötü anlaşma' olarak nitelediği mutabakattan çekildiğini duyurmuş ve Kasım 2018'de de İran'a yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe koymuştu.





2015'te imzalanan anlaşmanın tarafları arasında ABD ve İran'ın yanı sıra İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve AB de vardı.





Anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme programını kısıtlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak Donald Trump bu anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyecek nitelikte olmadığını savunarak "Tarihin en kötü anlaşması" olarak nitelediği mutabakattan tek taraflı olarak çekildi ve İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya sokmuştu.