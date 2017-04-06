Çavuşoğlu Rusya'yı hedef aldı, yabancı ajanslar acil koduyla duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya’nın Suriye rejimini desteklemesinin yanlış olduğunu söyledi.







Çavuşoğlu’nun bu açıklamasını yabancı uluslararası haber ajansları ‘acil’ koduyla abonelerine duyurdu.







PUTİN'DEN KATLİAMA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA





Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, soruşturma bitmeden suçlama yöneltmenin kabul edilemez olduğunu açıkladı.





Rus haber kanalı Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail Başbakanıyla telefonda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmadan, suçlamalar yöneltmenin kabul edilemez olduğunu söyledi.





Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Netanyahu, telefon görüşmesinde İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal katliamaı konuştu. Rus lider, Netanyahu'ya "Kime yönelik olursa olsun, kapsamlı ve tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılmadan asılsız suçlamalar yöneltilmesi kabul edilemez" dedi.





LIEBERMAN KATLİAMDAN ESED'İ SORUMLU TUTMUŞTU





İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye'deki vahşetin emrini Esed'in verdiğini söylemişti