Samanyolu Haber /Gündem / Akşener son referandum anketini açıkladı /06 Nisan 2017 19:00

Akşener son referandum anketini açıkladı

MHP eski Milletvekili Meral Akşener Muş’ta yaptığı konuşmada, “Yüzde 12 oy alan MHP’nin yüzde 80’inin ‘hayır’ diyeceğini iddia ediyorum” dedi. Öte yandan Akşener bir hafta önce yapılan en son ankete göre, ülke genelinde "yüzde 55 hayır, yüzde 45 evet" olduğunu ifade etti.

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Referandum çalışmaları kapsamında Muş’a gelen Meral Akşener, basın toplantısında gündeme ait açıklamalarda bulundu. Bir hafta önce yapılan en son ankete göre, ülke genelinde yüzde 55 hayır, yüzde 45 evet olduğunu ifade eden Akşener, anket için kapı çalanların güç durumda olduklarını bildirdi. Eskiden anket için çalınan 10 kapıdan 8’inin açıldığını, şimdi ise 10 kapıdan 8’inin açılmadığına dikkati çeken Akşener, şunları söyledi:

“Ağır bir korku ve baskıya dayanan, buna Ak Partiye anket yapan firmalar da dahil böyle bir tespit var. Özellikle ‘tarafsızım’ diyenlerin çokluğu, esasında ‘hayır’ tercihinin olduğu, lakin ailesinin ve çocuğunun işinden olacağı korkusu sebebiyle fikrini söylemediğine dair bir kanaat var, sürprizler var. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 55 hayır, yüzde 45 evet. Ben hayır’ın açık ara önde olacağına inanıyorum. 7 Haziran sonuçlarıyla Adalet Kalkınma Partisi karşılaşabilir onu gözlemledik, sahada. Yüzde 12 oy almış MHP’nin bu yüzde 12’nin yüzde 80’inin hayır diyeceğini iddia ediyorum ben. Bunu dikkatle söylüyorum. Bu Meral Akşener’in peşinden yürüyen kitle için değil, diğer arkadaşlarımız da dahil. Sayın Bahçeli’nin partili cumhurbaşkanlığında inandırıcı olamadı. Birinci gerekçe sayın Cumhurbaşkanının anayasal suç işlediği ve bu anayasal suçun önüne geçilemediği kelime kelime aktarıyorum sayın Bahçeli’nin gerekçesini, bari bu suç işleme işini ortadan kaldırmak için bu suçların hukuk temeline oturtmamız gerektiği şeklinde bir gerekçe ile geldi. Onun için iddia ediyorum, yüzde 80 MHP seçmeni hayır oyu verecek.”
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