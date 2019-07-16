Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD yaptırımları Trump'ın masasında ve onay bekleniyor' /16 Temmuz 2019 12:36

'ABD yaptırımları Trump'ın masasında ve onay bekleniyor'

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın ekibinin Türkiye’ye Rus S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlamasının ardından hangi yaptırım paketinin uygulayacağını kararlaştırdığı ve yaptırımların önümüzdeki günlerde açıklanacağını yazdı. Yaptırımların yürürlüğe girmesi için Başkan Trump’ın da onay vermesi gerekiyor.

SHABER3.COM

Bloomberg’e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar, Trump yönetiminin 2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) uyarınca farklı derecelerde etkisi olacak şekilde tasarlanmış 3 yaptırım paketinden birinin seçildiğini belirtti. Söz konusu kaynaklar hangi yaptırım paketinin seçildiği konusunda ayrıntı vermedi.

“Açıklama için 15 Temmuz’un yıldönümü sonrası beklendi

Bloomberg’e konuşan kaynaklardan biri yaptırımların bu hafta bitimine doğru açıklanmasının planlandığını söyledi. Haberde Trump yönetiminin, Erdoğan destekçilerinin iddia ettiği gibi darbe girişiminden ABD’nin sorumlu olduğuna ilişkin spekülasyonları körüklemekten kaçınmak amacıyla yaptırımları duyurmak için Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün geçmesinin beklemek istediği belirtildi.

Habere göre Türkiye’ye yönelik yaptırım paketi Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Konseyi arasında konuyla ilgili yapılan istişareler sonrasında oluşturuldu. Adını vermek istemeyen kaynakların aktardığına göre yaptırım paketi Başkan Trump ve üst düzey danışmanlarının onayını bekliyor.

S-400 hava savunma sisteminin teslimatının başladığının onaylanmasının ardından CAATSA uyarınca Başkan Trump sertlik derecesi farklı 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda.

Cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefon görüşmesi yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper aynı gün yaptığı açıklamada Washington’un “Türkiye’nin hem S-400 hem de F-35’lere sahip olamayacağı” konusundaki duruşunun değişmediğini vurgulamış, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’den bir heyetin temaslarda bulunmak üzere bu hafta Türkiye’ye gideceği belirtilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'ABD yaptırımları Trump'ın masasında ve onay bekleniyor' Sonraki Haber >>

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:57:16