'ABD yaptırımları Trump'ın masasında ve onay bekleniyor'

Bloomberg’e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar, Trump yönetiminin 2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) uyarınca farklı derecelerde etkisi olacak şekilde tasarlanmış 3 yaptırım paketinden birinin seçildiğini belirtti. Söz konusu kaynaklar hangi yaptırım paketinin seçildiği konusunda ayrıntı vermedi.







“Açıklama için 15 Temmuz’un yıldönümü sonrası beklendi





Bloomberg’e konuşan kaynaklardan biri yaptırımların bu hafta bitimine doğru açıklanmasının planlandığını söyledi. Haberde Trump yönetiminin, Erdoğan destekçilerinin iddia ettiği gibi darbe girişiminden ABD’nin sorumlu olduğuna ilişkin spekülasyonları körüklemekten kaçınmak amacıyla yaptırımları duyurmak için Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün geçmesinin beklemek istediği belirtildi.





Habere göre Türkiye’ye yönelik yaptırım paketi Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Konseyi arasında konuyla ilgili yapılan istişareler sonrasında oluşturuldu. Adını vermek istemeyen kaynakların aktardığına göre yaptırım paketi Başkan Trump ve üst düzey danışmanlarının onayını bekliyor.





S-400 hava savunma sisteminin teslimatının başladığının onaylanmasının ardından CAATSA uyarınca Başkan Trump sertlik derecesi farklı 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda.





Cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefon görüşmesi yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper aynı gün yaptığı açıklamada Washington’un “Türkiye’nin hem S-400 hem de F-35’lere sahip olamayacağı” konusundaki duruşunun değişmediğini vurgulamış, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’den bir heyetin temaslarda bulunmak üzere bu hafta Türkiye’ye gideceği belirtilmişti.



