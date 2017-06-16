Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek'ten ODA TV'ye: Diline dolayacaksan şahsi menfaati için el öpenleri dola /16 Haziran 2017 12:59

Akın İpek'ten ODA TV'ye: Diline dolayacaksan şahsi menfaati için el öpenleri dola

Kayyım eliyle gasp edilen Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek 3 yıl sonra hazırlanan iddianameyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akın İpek: Tertemiziz...

'Hacı annemi ve mesai arkadaşlarımı terör şüphelisi yapmışlar' diyen Akın İpek 'Koza İpek Grubu'nu 20 yıl ben yönetiyorum. Hukuksuz hiç bir işimiz olmadı. Bütün iddialara belgeleriyle cevap vereceğim' ifadelerini kullandı. 

Akın İpek, AKP kurucusu Bülent Arınç'ın, annesi Melek İpek'in elini öptüğü fotoğrafla iddianame haberini duyuran ODA TV'ye de tepki gösterdi:

ODA TV Bülent Arınç Bey'in annemin elini öptüğü resmi haber yapmış. Kardeşim annem Milli Eğitim'e yaklaşık 10 milyon TL bağışlamış. Vergiden düşülmemiş. Bülent Bey de 70 yaşını geçmiş bir hayırsever bir hanıma saygısını göstermiş. Devletten başka kimin ne menfaati var? Dilinize dolayacaksanız şahsi menfaatleri için el öpenleri dilinize dolayın. 

Koza-İpek Holding'le ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmış ve Hamdi Akın İpek'in 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek'in 90 yıl hapsi ve holdingin 1,5 milyarlık mal varlığına el konulması istendi.

Akın İpek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama


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