Akın İpek'ten ODA TV'ye: Diline dolayacaksan şahsi menfaati için el öpenleri dola





Akın İpek, AKP kurucusu Bülent Arınç'ın, annesi Melek İpek'in elini öptüğü fotoğrafla iddianame haberini duyuran ODA TV'ye de tepki gösterdi:





ODA TV Bülent Arınç Bey'in annemin elini öptüğü resmi haber yapmış. Kardeşim annem Milli Eğitim'e yaklaşık 10 milyon TL bağışlamış. Vergiden düşülmemiş. Bülent Bey de 70 yaşını geçmiş bir hayırsever bir hanıma saygısını göstermiş. Devletten başka kimin ne menfaati var? Dilinize dolayacaksanız şahsi menfaatleri için el öpenleri dilinize dolayın.





Koza-İpek Holding'le ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmış ve Hamdi Akın İpek'in 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek'in 90 yıl hapsi ve holdingin 1,5 milyarlık mal varlığına el konulması istendi.







Akın İpek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama









diyen Akın İpekifadelerini kullandı.