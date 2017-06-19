Çankaya Köşkü'nde kokudan durulmuyormuş

Ankara'da Çankaya Köşkü'nü ağır bir koku sardığı ancak kokunun kaynağının bulunamadığı belirtildi.





Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, bugünkü köşesinde "koku" krizini yazdı. Gürcanlı, "Bugünlerde Çankaya Köşkü'ne gidenler kokudan duramıyor. Köşk'te tütsüler yakılıyor, oda spreyleri sıkılıyor ama nafile… Herkes Köşk içinde eliyle burnunu kapatarak dolaşıyor. Kokunun nedeni konusunda rivayetler muhtelif…" dedi.





Köşkte bir kedinin ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyleyen Gürcanlı, "Üzerinde durulan en büyük ihtimal, kokunun Köşk'e bir şekilde girip, çıkış yolunu bulamayan bir kediciğin ölüsünden gelmesi. Ancak o kedi ölüsü de bulunamadığından, kokudan bir türlü kurtulunamıyor. Kader mi dersiniz, tesadüf mü bilemem… Ama tam da 16 Nisan referandumuyla Atatürk'ün mirası Cumhuriyet'in fabrika ayarlarıyla oynandığı günlerde Çankaya Köşkü fena halde kokuyor" ifadelerini kullandı.



