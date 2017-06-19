Samanyolu Haber /Gündem / Çankaya Köşkü'nde kokudan durulmuyormuş /19 Haziran 2017 15:46

Çankaya Köşkü'nde kokudan durulmuyormuş

Çankaya Köşkü'nde ağır bir koku olduğu bu kokunun kaynağının bulunamadığı açıklandı.

SHABER3.COM

Ankara'da Çankaya Köşkü'nü ağır bir koku sardığı ancak kokunun kaynağının bulunamadığı belirtildi.

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, bugünkü köşesinde "koku" krizini yazdı. Gürcanlı, "Bugünlerde Çankaya Köşkü'ne gidenler kokudan duramıyor. Köşk'te tütsüler yakılıyor, oda spreyleri sıkılıyor ama nafile… Herkes Köşk içinde eliyle burnunu kapatarak dolaşıyor. Kokunun nedeni konusunda rivayetler muhtelif…" dedi.

Köşkte bir kedinin ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyleyen Gürcanlı, "Üzerinde durulan en büyük ihtimal, kokunun Köşk'e bir şekilde girip, çıkış yolunu bulamayan bir kediciğin ölüsünden gelmesi. Ancak o kedi ölüsü de bulunamadığından, kokudan bir türlü kurtulunamıyor. Kader mi dersiniz, tesadüf mü bilemem… Ama tam da 16 Nisan referandumuyla Atatürk'ün mirası Cumhuriyet'in fabrika ayarlarıyla oynandığı günlerde Çankaya Köşkü fena halde kokuyor" ifadelerini kullandı.

 
<< Önceki Haber Çankaya Köşkü'nde kokudan durulmuyormuş Sonraki Haber >>

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa'da yine askerler zehirlendi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:08:44