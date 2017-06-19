'Cezaevine doğru tıpış tıpış gidiyor'

Akit yazarından 'Kılıçdaroğlu tutuklanacak' iması





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankaa Güvenpark'ta başlattığı ve İstanbul'da Maltepe Cezaevi'nde sona erecek 'Adalet Yürüyüşü'ne hükümet ve yandaşlarından gelen itibarsızlaştırma çabaları ve saldırılar gün geçtikçe ağırlaşıyor.







Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" diyerek Kılıçdaroğlu'na gözdağı vermesinin ardından, yandaş medyada CHP liderine yönelik tehditkar yazılar da hız kazandı.





Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne medyanın ve sermayenin destek vermemesini sevindirici bulan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Kılıçdaroğlu'na yönelik tutuklama kıskacına gönderme yaptığı yazısını "Kılıçdaroğlu’nun “cezaevine doğru büyük yürüyüş”ü sürüyor. Kendi ayağı ile tıpış tıpış gidiyor. Durmak yok yola devam. Teşekkürler bayım." satıları ile bitirdi.