Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Rusya ABD ile ilişkilerini askıya aldı /19 Haziran 2017 15:45

Flaş! Rusya ABD ile ilişkilerini askıya aldı

ABD'nin Suriye'de Beşar Esad rejimine ait uçağı düşürmesinin ardından ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler bir anda gerildi. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye hava sahasında kurulan iletişimin askıya alındığını duyurdu.

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Rejim uçağının düşürülmesi konusunda çok sert açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD’nin dün Suriye ordusuna ait bir uçağı vurmasını 'saldırgan bir eylem ve teröristlere yardım' olarak niteledi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka'daki mevzilerinin Suriye ordusu tarafından vurulmak istendiğini iddia ederek, bunun tekrar etmesi durumunda misilleme yapılacağını açıkladı.

"TERÖRİSTLERE YARDIM EDİYORLAR"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Ryabkov “Suriye ordusunun vurulma olayını endişe ile karşıladık. Suriye ordusuna yönelik bu doğrudan saldırı, tehlikeli bir gerginliğe götürecek bir adım. Washington’ı gelecekte bu gibi yöntemleri kullanma konusunda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ryabkov şöyle devam etti: “Bu, saldırgan bir eylem ve uluslararası hukukun doğrudan ihlal edilmesinden başka bir şey değil. Bu, terörle mücadele eden bir politika izlediğini belirten ABD'nin, kendisiyle savaşan teröristlere yaptığı bir yardım."

"HEDEF KABUL EDERİZ"

Rusya, Suriye hava sahasında kazalara neden olmamak için kurulan iletişim kanallarını askıya aldığını açıklayarak, kendi uçaklarının faaliyet gösterdiği bölgede uçan diğer uçakları 'hedef' kabul edeceğini açıkladı. 

MİSİLLEME YAPARIZ

Terör örgütü YPG'nin de içerisinde yer aldığı ABD destekli DSG, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka'da Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesi sonrasında bir açıklama yaptı. DSG Sözcüsü Telal Selo tarafından yapılan açıklamada, Suriye ordusunun uçak, top ve tank kullanarak Rakka'daki DSG mevzilerini vurma planları yaptığı kaydedildi. Sela ayrıca, Suriye ordusımım saldırı düzenlemesi halinde misilleme yapacaklarını belirtti.

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