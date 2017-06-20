Çanakkale Üniversitesi rektörü saraya selam çaktı

ÇOMÜ Senatosu, eski futbolcu Hakan Şükür ile ilgili kararı, Gülen cemaati ile ilişkisi nedeniyle aldı. Yapılan yazılı açıklamada, “Kamuoyunda ve üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeniyle, üniversitemiz senatosunun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür’e verilmiş olan fahri doktora unvanının geri alınmasına oy birliği ile karar verildi” denildi.







Hakan Şükür’e, 2012-2013 öğretim yılında Prof. Dr. Sedat Laçiner’in rektörlüğü döneminde ÇOMÜ tarafından fahri doktora unvanı verilmişti. Laçiner, 2016 yılında Gülen cemaati soruşturması kapsamında önce tutuklanmış, ardından da ÇOMÜ’den ihraç edilmişti.