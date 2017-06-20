Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale Üniversitesi rektörü saraya selam çaktı /20 Haziran 2017 22:36

Çanakkale Üniversitesi rektörü saraya selam çaktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu, 2012 yılında Hakan Şükür'e verilen fahri doktorayı ünlü futbolcunun Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle geri aldı.

SHABER3.COM

ÇOMÜ Senatosu, eski futbolcu Hakan Şükür ile ilgili kararı, Gülen cemaati ile ilişkisi nedeniyle aldı. Yapılan yazılı açıklamada, “Kamuoyunda ve üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeniyle, üniversitemiz senatosunun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür’e verilmiş olan fahri doktora unvanının geri alınmasına oy birliği ile karar verildi” denildi.

Hakan Şükür’e, 2012-2013 öğretim yılında Prof. Dr. Sedat Laçiner’in rektörlüğü döneminde ÇOMÜ tarafından fahri doktora unvanı verilmişti. Laçiner, 2016 yılında Gülen cemaati soruşturması kapsamında önce tutuklanmış, ardından da ÇOMÜ’den ihraç edilmişti.
<< Önceki Haber Çanakkale Üniversitesi rektörü saraya selam çaktı Sonraki Haber >>

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:23:38