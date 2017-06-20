Brüksel’de tren istasyonunda patlama

Belçika Federal Polisi, Brüksel’deki bir tren istasyonunda patlama meydana geldiğini bildirdi.







Patlamanın, olası bir terör saldırısı olup olmadığı, ölü ya da yaralı olup olmadığı yönünde henüz net bir açıklama yapılmadı.





Öte yandan Belçika Federal Polisliği Sözcüsü Peter De Waele, patlamanın ardından inceleme çalışmalarına başlandığını bildirdi.





BİR KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ





Belçika polisi bölgeyi kordona alırken istasyon boşaltıldı. Gelen ilk bilgilere göre üzerinde canlı bomba yeleği olan bir kişi etkisiz hale getirildi.