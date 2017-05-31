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Türkiye'nin dış ticaret açığı büyüyor
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Türkiye'nin dış ticaret açığı büyüyor
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31 Mayıs 2017 12:55
Türkiye'nin dış ticaret açığı büyüyor
Türkiye'nin ihracatı, dış ticaret açığı yüzde 16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu.
Bu ayda dış ticaret açığı yüzde 16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.
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