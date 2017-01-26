Can Dündar'ın sitesine engelleme









Bir süredir Almanya’da yaşayan ve burada yeni bir projeye başlayan Dündar, ozguruz.org’un yayına başladığını duyurmuştu. Türkçe ve Almanca olarak iki dilli yayın yapan sitenin yayına başlaması için gazeteci Uğur Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak tarihi seçilmişti.





Engellemeye kararını Gazeteci Hayko Bağdat Twitter üzerinden duyurdu. Bağdat, “Daha hiçbir haber, yazı yayınlanmamışken hangi gerekçeyle engellediler ki? Ha pardon, adımız “özgürüz”..." ifadelerini kullandı.





Dündar da karara ilişkin şu mesajı paylaştı:





"Hah. Ben de yasak nerde kaldı diyordum. Basılmamış kitabı yasaklayan, başlamamış siteyi de kapattı.. sanıyor. Göreceğiz. Yarın ola hayrola!"