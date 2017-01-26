Samanyolu Haber /Gündem / İsveç vatandaşlarına Ankara uyarısı /26 Ocak 2017 21:32

İsveç vatandaşlarına Ankara uyarısı

İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği, vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

İsveç vatandaşlarına Ankara uyarısı

İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği, terör uyarısında bulunarak vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.
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