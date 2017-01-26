Samanyolu Haber /Gündem / “Türk tip başkanlık” MHP’nin idam fermanıdır /26 Ocak 2017 22:12

“Türk tip başkanlık” MHP’nin idam fermanıdır

Sinan Oğan: Bu sistemle MHP, “Ülkücüleri Koruma ve Yaşatma Derneği” gibi bir vasfa sahip olacak!

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

t24.com internet sitesine konuşan MHP’nin genel başkan adaylarından Sinan Oğan Meclis’ten geçen anayasa değişikliği teklifinin adına ister “partili cumhurbaşkanlığı” ister “Türk tip başkanlık” denilsin bu yapının MHP’nin idam fermanı anlamına geldiğini söyledi.

İki partili yapıda TBMM’de dördüncü parti konumunda olan MHP’nin kendine yer bulamayacağına dikkat çeken Oğan “Partimizin kurumsal kimliği ya sona erecek ya da MHP, ‘Ülkücüleri Koruma ve Yaşatma Derneği’ gibi bir vasfa sahip olacaktır. Bunu AKP’liler kendi ağızlarıyla söylediler” dedi.

Oğan, “Bu vebale ortak olmamak için Türk milliyetçileri referandumda ‘hayır’ diyecektir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlatmamak için biz ‘hayır’ diyeceğiz” dedi.

MHP Genel Merkezi’nin bu kararı ne delegelere, ne de partiyi kuran aksakallılara, il-ilçe başkan yöneticilerine danışarak almadığını söyleyen Oğan, “Tek adamın kararname yetkisi ile her şeyi yapabileceği bir sistemde, ‘Bahçeli beni kandırdı, ey HDP’li kardeşlerim, başkanlık sistemi demek iki partili ve federal sistemdir. Gelin şu federasyon sistemini hele sizle bir görüşelim’ dediğinde, Sayın Bahçeli buna nasıl karşı çıkacak” diye sordu.
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