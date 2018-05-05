Samanyolu Haber /Gündem / Çamlıca Camii inşaatı işçileri zehirlendi /05 Mayıs 2018 15:12

Çamlıca Camii inşaatı işçileri zehirlendi

Üsküdar'da inşaatı yapılan Çamlıca Camii'nde 100'den fazla işçi yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Çamlıca Camii inşaatında görevli işçiler dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak çevredeki hastanelere başvurdu. Karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran çok sayıda işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Üsküdar’da yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler, iddiaya göre dün öğle yemeğinden bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 100’den fazla işçinin bir kısmı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderken, bir kısmı da Ümraniye Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
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