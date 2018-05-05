Samanyolu Haber /Gündem / İnce'den ilk miting: İmzayla hapisle uğraşma, gel erkekçe yarışalım /05 Mayıs 2018 15:35

İnce'den ilk miting: İmzayla hapisle uğraşma, gel erkekçe yarışalım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk mitingini memleketi Yalova'da yaptı.

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İnce, burada tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu: "Karamollaoğlu'nun, Akşener'in imzasıyla uğraşma. Demirtaş'ı hapiste tutma; Gel erkekçe yarışalım."

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yalova'da mitingdeki konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Kendimi şöyle tanımlıyorum: 80 milyonun yükü omuzlarımda.

*Genç bir kadın avukat mesajıyla beni ağlattı. Mesaj şu: "Tam her şey bitti derken, bunlar bu memleketi sattı derken, yeniden gönlüme bir ışık doğdu. 24 Haziran'da cübbem arabamda talimatınızı bekliyorum.

*Akşener, Perinçek, Karamollaoğlu… Kim aday olmak istiyorsa gidin imzanızı verin.

*Karamollaoğlu'nun, Akşener'in imzasıyla uğraşma. Demirtaş'ı hapiste tutma. Gel erkekçe yarışalım.

*O sarayda asla oturmayacağım. İyi bir emlakçı arıyordum, satacaktım orayı ama… Orayı üniversite yapacağım. Cumhurbaşkanı olarak Atatürk'ün oturduğu Çankaya Köşkü'nde oturacağım.

*Tek dertleri beni indirmek diyor. Bizim derdimiz memleket, seni indirmeye bakmıyoruz. Ama seni indirirsek dolar iner. Seni indirirsek euro iner. Seni indirirsek enflasyon iner, benzin iner, mazot fiyatı, gübre fiyatı iner. Bunlar inince vallahi indirelim seni, ne olacak?
 
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