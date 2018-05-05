İnce'den ilk miting: İmzayla hapisle uğraşma, gel erkekçe yarışalım

İnce, burada tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu: "Karamollaoğlu'nun, Akşener'in imzasıyla uğraşma. Demirtaş'ı hapiste tutma; Gel erkekçe yarışalım."





CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yalova'da mitingdeki konuşmasından satırbaşları şöyle:





*Kendimi şöyle tanımlıyorum: 80 milyonun yükü omuzlarımda.





*Genç bir kadın avukat mesajıyla beni ağlattı. Mesaj şu: "Tam her şey bitti derken, bunlar bu memleketi sattı derken, yeniden gönlüme bir ışık doğdu. 24 Haziran'da cübbem arabamda talimatınızı bekliyorum.



