Reuters’a konuşan Demirtaş: AKP hızla destek kaybediyor

Reuters, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile yazılı röportaj yaptı. Demirtaş ile avukatı aracılığıyla temasa geçen haber ajansı, röportajın detaylarını aktardı.



Sözcü'de de yer alan haberde Demirtaş, “Gösteriler yasaklandı, konuşmak yasaklandı, hükümeti eleştirmek yasaklandı, hatta barışı savunmak terör propagandası sayıldı. Böyle bir atmosferde adil seçim olmasını beklemek imkansız” dedi.



Henüz hüküm giymediği için yasal olarak seçimlere girmesinin önünde bir engel olmadığını söyleyerek “Eğer yargı beni engellerse bu skandal ve suç olur” ifadesini kullandı. Reuters, HDP’nin yaklaşık yüzde 10-12’lik bir tabanı olduğunu aktarırken, partisinin meclise girmesinin mümkün olduğu belirtildi.



Demirtaş, “Türkiye’yi 15 yıldır yöneten AKP ve Erdoğan, desteğin azalmasından dolayı endişelendiği için erken seçime gitti. Kürt seçmenler, ‘ırkçı bir partiye’ oy vermeyecektir. AKP hükümeti desteğini hızla kaybediyor, ekonomi krize sürükleniyor. Türkiye’deki insanlar AKP’den bıktı ve onlardan kurtulmak istiyor ve AKP de bunu biliyor” yorumunu yaptı.